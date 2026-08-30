Long & Short: Saiba como buscar ganhos na alta e na baixa dos ativos

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Buscar retorno na bolsa não significa apostar apenas na valorização de uma ação. Em determinadas operações, o investidor também pode tentar ganhar quando um ativo perde valor.

É nesse contexto que aparece o Long & Short, uma estratégia que combina posições compradas e vendidas para explorar diferentes expectativas sobre os preços dos ativos.

O termo long significa estar comprado, ou seja, apostar na valorização de um ativo. Já short significa estar vendido, quando o investidor assume uma posição que pode gerar ganhos caso o preço do ativo caia.

O tema foi destaque no quadro “Papo de Investidor”, apresentado por Bernardo Pascowitch no Resenha do Dinheiro desta semana.

Um exemplo seria um investidor acreditar que as ações de uma empresa terão desempenho melhor do que as de outra companhia do mesmo setor.

Ele pode assumir uma posição long na primeira e uma posição short na segunda. Se a diferença de desempenho entre os dois papéis evoluir conforme o esperado, a operação pode gerar resultado positivo.

Em uma estratégia de Long & Short, o investidor combina posições compradas e vendidas, buscando se beneficiar da diferença de desempenho entre os ativos.

“Existem fundos que possuem estratégias somente long e outros que trabalham com long & short. Alguns ganham somente na alta de um ativo, enquanto outros têm mais liberdade para montar estratégias e podem buscar ganhos tanto na alta quanto na baixa”, afirma Pascowitch.

Como investir em Long & Short?



O investidor pode acessar à modalidade de diferentes formas. Uma delas é por meio de fundos de investimento que adotam operações de Long & Short. Nesse caso, o gestor é responsável por escolher os ativos e montar as posições de acordo com a política do fundo.

Por isso, a posição short envolve riscos diferentes da simples compra de uma ação. Quando o investidor compra um papel, sua perda, desconsiderando custos, fica limitada ao valor aplicado caso a empresa chegue a zero.

Em uma posição vendida, não existe esse mesmo limite teórico para a perda, já que o preço do ativo pode subir significativamente.

O Long & Short também não é necessariamente melhor do que a compra tradicional de ações. O resultado depende da capacidade do investidor ou do gestor de identificar corretamente as oportunidades e administrar os riscos.

“Não existe uma estratégia melhor ou pior. São estratégias diferentes, e é importante entender como cada uma funciona e em quais situações faz sentido utilizá-la”, afirma Bernardo.

Resenha do Dinheiro

Realizado com o apoio da B3 e da gestora de investimentos BlackRock, o programa é apresentado por Thiago Godoy, o “Papai Financeiro”, Marilia Fontes, sócia-fundadora da Nord Investimentos, e Bernardo Pascowitch, fundador e CEO do Yubb. A atração propõe uma abordagem leve, direta e descomplicada sobre temas ligados à educação financeira e aos investimentos, com análises sobre os principais assuntos da economia.

O Resenha do Dinheiro vai ao ar todas as sextas-feiras, às 19h, no canal do CNN Money no YouTube, e aos domingos, às 15h, na CNN Brasil.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por marianatokura.

Conteúdo Original / Fonte: marianatokura