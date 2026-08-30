Lotofácil hoje, concurso 3775: Confira o resultado sorteado neste domingo (30)

As dezenas do concurso número 3775 da Lotofácil foram sorteadas na manhã deste domingo (30), em São Paulo.

Os números sorteados foram: 17 – 15 – 04 – 13 – 05 – 18 – 06 – 12 – 23 – 19 – 25 – 11 – 10 – 01 – 08

O prêmio estimado para este concurso era de R$ 5.000.000,00.

Comece agora!

Para apostar na Lotofácil é preciso marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no bilhete. O apostador fatura se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. O valor de um jogo simples custa a partir de R$ 3,00, e os sorteios ocorrem de segunda a sábado.

Sorteios

Desde 19 de julho, os sorteios de todas as loterias da Caixa passaram de sábado para domingo.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Mariana Amaro.

Conteúdo Original / Fonte: Mariana Amaro