Lotomania: confira o resultado do concurso 2978 sorteado nesta segunda-feira (21)

Os números do concurso 2978 da Lotomania foram sorteados nesta segunda-feira (21), em São Paulo.

As dezenas sorteadas foram:

54 – 07 – 71 – 90 – 21 – 85 – 09 – 58 – 30 – 76 – 92 – 43 – 65 – 60 – 06 – 78 – 22 – 02 – 91

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Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números

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Para apostar na Lotofácil é preciso marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no bilhete

O prêmio estimado para este concurso era de R$ 3.377.891,97

Na Lotomania, o apostador escolhe 50 números entre 100 disponíveis (de 00 a 99). Também é possível optar pela Surpresinha, quando os números são escolhidos pelo sistema.

A aposta mínima custa R$ 3,00. Ganham prêmio os acertadores de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número, conforme as regras da modalidade.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Erick Souza.

Conteúdo Original / Fonte: Erick Souza