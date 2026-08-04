04/08/2026
ContilNet Notícias Logo
04/08/2026
ContilPop
Thais Carla planeja cirurgias reparadoras pós-100 kg; veja cuidados
Edson Gomes evolui bem e deve deixar a semi-UTI nesta terça (4/8)
Bianca Andrade é criticada por fala sobre mãe do 2º filho de Fred
Morre Mary Rivera, a vovó Lola de Homem-Aranha, aos 82 anos
Virginia Fonseca celebra alta médica de Maria Alice e Maria Flor
MC Cabelinho e Vinicius Neri detalham rotina para cenas de luta
Neymar Pai diz que Davi Lucca não tem vida garantida e gera debate
Apoiada por fãs, Duda Menegheti desabafa sobre recaída da depressão
Saiba quem é Marco Furlan, ator preso em flagrante por suspeita de estupro
Mãe de Gabriel Ganley revela homenagem com brinco do filho

Lula conversa com Putin sobre comércio e geopolítica

Por Agência Brasil
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Lula conversa com Putin sobre comércio e geopolítica

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

© Ricardo Stuckert / PR

Versão em áudio

Os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o da Rússia, Vladimir Putin, conversaram por telefone nesta terça-feira (4). O comércio entre os dois países esteve entre os assuntos abordados. Lula expressou o desejo de o Brasil exportar mais para a Rússia, buscando maior equilíbrio na relação comercial entre ambos.

A importância do fornecimento de diesel e fertilizantes para o Brasil foi enfatizada durante o telefonema. Na conversa, que durou cerca de 1 hora, eles também falaram sobre a intenção de ampliar a cooperação em áreas como energia, ciência e tecnologia e naval.

No tema geopolítica, Lula se mostrou decepcionado com a incapacidade do Conselho de Segurança das Nações Unidas em encontrar soluções para os conflitos mundiais. A Rússia é um dos protagonistas nesse quesito, com um conflito que já dura quase três anos com a Ucrânia.

Lula mantém seu discurso de alcançar a resolução pelo diálogo. No telefonema, ele ressaltou os aspectos humanitários dos conflitos, lamentando a perda de vidas humanas, inclusive civis.

O presidente brasileiro reiterou ainda o apoio do país à candidatura de Michelle Bachelet ao cargo de Secretária-Geral das Nações Unidas.

Brics

O Brics, bloco econômico que tem Brasil e Rússia como um dos integrantes, também foi tema da conversa entre Lula e Putin. 

Segundo o Planalto, houve consenso em seguir trabalhando em conjunto nos foros internacionais, sobretudo no bloco.

Ambos também concordaram sobre a importância do multilateralismo, ou seja, um mundo com vários protagonistas e cooperação entre diversos países.

Relacionadas

Brasil deve aproveitar aliança com China para soberania digital em IA

Acordo Mercosul-China é tratado em conversa entre Lula e Xi Jinping

Ver mais

Conteúdo reproduzido originalmente em: Agencia Brasil por Marcelo Brandão – Repórter da Agência Brasil.

Conteúdo Original / Fonte: Marcelo Brandão - Repórter da Agência Brasil
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.