28/08/2026
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Mega-Sena acumula para R$ 30 milhões; confira os números sorteados

Por Agência Brasil
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Mega-sena acumula e pagará R$ 78 milhões no próximo sorteio

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© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

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Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.050 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (27). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 30 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 11 – 14 – 30 – 38 – 49 – 55

  • 26 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 55.536,51 cada
  • 1.682 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.415,06 cada

Apostas

O próximo concurso acontece domingo (30), às 11h. As apostas podem ser feitas até as 22h (horário de Brasília) de sábado (29), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.


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Conteúdo reproduzido originalmente em: Agencia Brasil por Agência Brasil.

Conteúdo Original / Fonte: Agência Brasil
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