+Milionária hoje, concurso 385: Confira o resultado sorteado neste domingo (30)

As dezenas do concurso número 385 da +Milionária foram sorteadas na manhã deste domingo (30).

Os números sorteados foram: 33 – 12 – 13 – 50 – 16 – 10

Trevos sorteados: 3 – 4

Comece agora!

O prêmio deste concurso era de R$ 88.000.000,00

Na +Milionária, são dez faixas de premiação e prêmio mínimo principal garantido de no mínimo R$ 10 milhões a cada sorteio.

Como funciona

No volante da +Milionária, o apostador encontrará duas áreas:

Matriz de Números: selecione 6 números entre 1 e 50.

Matriz de Trevos Numerados: marque 2 trevos entre 1 e 6.

A aposta mínima custa R$ 6,00 e nela o apostador pode escolher 6 números de 50 disponíveis e mais 2 trevos, dentre os seis disponíveis.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Mariana Amaro.

Conteúdo Original / Fonte: Mariana Amaro