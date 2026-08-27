MP pede inclusão de pastores acusados de estupro em RR na lista da Interpol

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O MPRR (Ministério Público de Roraima) pediu a inclusão de Wenderson Lima de Souza e Arielly Kamila Moraes de Souza na lista de procurados da Interpol. O casal de pastores foi denunciado à Justiça, na última sexta-feira (21), por suspeita de estupro contra seis adolescentes.

Segundo o MPRR, a inclusão na lista da Interpol foi solicitada pelo entendimento de que há risco de fuga para países vizinhos. A prisão preventiva dos suspeitos já havia sido solicitada em julho, mas ambos seguem foragidos.

O órgão informou que, entre os crimes denunciados ao Judiciário em 21 de agosto, estão estupro de vulnerável, estupro, importunação sexual, corrupção de menores, fraude processual e falsidade ideológica.

Além disso, as vítimas, com idades entre 12 e 17 anos, deverão receber indenizações que variam entre R$ 30 mil e R$ 150 mil.

Entenda o caso

Segundo a denúncia, Wenderson Lima de Souza, de 32 anos, e Arielly Kamila Moraes de Souza, de 24 anos, mantinham uma igreja em Boa Vista e utilizavam da religião para praticar abusos contra adolescentes.

De acordo com a Polícia Civil, o representante de uma vítima, de 14 anos, registrou um boletim de ocorrência contra o casal em abril deste ano, dando início às investigações.

Após a primeira denúncia, outras cinco vítimas, com idades entre 12 e 17 anos, procuraram a Polícia Civil e relataram situações semelhantes. Com as provas e oitivas, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente identificou seis vítimas.

Ao todo, 11 vítimas foram identificadas durante a investigação. No entanto, outras cinco pessoas que apresentaram indícios de terem sido vítimas optaram por não prestar declarações.

Segundo a polícia, ficou claro que os líderes da igreja se blindavam de denúncias usando a fé das vítimas, que temiam a expulsão da igreja sob a alegação de serem “rebeldes e causadores de divisão”.

Além dos crimes atribuídos ao casal, a investigação apontou a participação de uma jovem de 20 anos que teria destruído provas contidas no telefone de Wenderson. Ela foi indiciada por fraude processual e corrupção de menores.

Wenderson foi indiciado pelos crimes de estupro de vulnerável, importunação sexual, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou pessoa vulnerável, registro não autorizado de intimidade sexual, fraude processual e falsidade ideológica.

Já Arielly foi indiciada pelos crimes de estupro de vulnerável, importunação sexual e fraude processual.

A CNN Brasil tenta contato com a defesa do casal. O espaço segue aberto.

*Sob supervisão de Carolina Figueiredo

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por larissasoave.

Conteúdo Original / Fonte: larissasoave