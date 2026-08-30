Ney Matogrosso e Xuxa: entenda farpas trocadas entre artistas

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Uma fala do cantor Ney Matogrosso, 85, tomou a internet. Ele rebateu a cantora Xuxa, 63, dizendo que não o agradou ter sido citado pela Rainha dos Baixinhos como um exemplo de pessoa mais velha que ainda sobe aos palcos.

“Não é uma crítica — porque amo o Ney Matogrosso de paixão —, mas a gente o vê com as mesmas roupas, com o corpo mostrando, com a dança, e ninguém fala nada. Porque a imagem dele é de homem. A minha imagem é de uma mulher de 63 anos, uma senhora. Eles veem uma mulher e falam: ‘Olha que ridícula!”, disse.

“Ninguém chama o homem de ridículo, chamam a mulher.”

Na conversa, Ney citou que nunca recebeu críticas etaristas sobre seu trabalho.

“Nunca ninguém me disse que eu estava velho, que eu não podia estar no palco cantando. Nunca ninguém implicou com a minha roupa, sabe? (…) Não vou tocar mais nesse assunto. Não vou falar o que vi ali que achei errado”, concluiu.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por giovanachrist.

Conteúdo Original / Fonte: giovanachrist