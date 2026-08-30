Neymar joga? Corinthians e Santos estão escalados para jogo do Brasileiro

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Corinthians e Santos se enfrentam neste domingo (30), às 16h, na Neo Química Arena, em clássico válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. E as equipes já estão escaladas para o confronto.
O Timão vai a campo com: Hugo Souza, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, Allan e Rodrigo Garro; Kaio César, Dieguinho e Memphis Depay.
Já o Peixe está escalado da seguinte forma: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo; Barreal, Neymar e Gabigol.
Na rodada anterior, o Corinthians perdeu para o Coritiba por 2 a 0, fora de casa. A equipe de Fernando Diniz vem de duas derrotas seguidas no campeonato e ocupa a 10ª colocação, com 32 pontos.
Já o Santos empatou com o Mirassol por 1 a 1, pela 24ª rodada. O time do técnico Cuca busca se distanciar da zona de rebaixamento. O clube é o 14º colocado, com 26 pontos, apenas dois acima do Z4.
A partida terá transmissão da Globo e do Premiere, além do tempo real do CNN Esportes.
Onde assistir a Corinthians x Santos pelo Brasileiro
- TV: Globo
- Pay-per-view: Premiere
- Tempo real: CNN Esportes
Ficha técnica de Corinthians x Santos pelo Brasileiro
- Data: 30/08/2026
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo
- Fase: 25ª rodada
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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por brunorodrigues.