30/08/2026
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Neymar joga? Corinthians e Santos estão escalados para jogo do Brasileiro

Por CNN Brasil
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Neymar joga? Corinthians e Santos estão escalados para jogo do Brasileiro

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Corinthians e Santos se enfrentam neste domingo (30), às 16h, na Neo Química Arena, em clássico válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. E as equipes já estão escaladas para o confronto.

O Timão vai a campo com: Hugo Souza, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, Allan e Rodrigo Garro; Kaio César, Dieguinho e Memphis Depay.

Já o Peixe está escalado da seguinte forma: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo; Barreal, Neymar e Gabigol.

Na rodada anterior, o Corinthians perdeu para o Coritiba por 2 a 0, fora de casa. A equipe de Fernando Diniz vem de duas derrotas seguidas no campeonato e ocupa a 10ª colocação, com 32 pontos.

Já o Santos empatou com o Mirassol por 1 a 1, pela 24ª rodada. O time do técnico Cuca busca se distanciar da zona de rebaixamento. O clube é o 14º colocado, com 26 pontos, apenas dois acima do Z4.

A partida terá transmissão da Globo e do Premiere, além do tempo real do CNN Esportes.

Onde assistir a Corinthians x Santos pelo Brasileiro

  • TV: Globo
  • Pay-per-view: Premiere
  • Tempo real: CNN Esportes

Ficha técnica de Corinthians x Santos pelo Brasileiro

  • Data: 30/08/2026
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo
  • Fase: 25ª rodada

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por brunorodrigues.

Conteúdo Original / Fonte: brunorodrigues
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