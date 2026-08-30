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A Nasa lançou, na manhã deste domingo (30), o Telescópio Espacial Nancy Grace Roman, apelidado de “máquina de descobertas”, que tem como missão desvendar alguns dos grandes mistérios do Universo.

As primeiras imagens do telescópio romano são esperadas em janeiro, antes do início de pesquisas sem precedentes do universo, impulsionadas por um campo de visão mais de 100 vezes maior que o do Hubble, graças ao seu instrumento de campo amplo.

A agência afirma que o telescópio terá uma capacidade de levantamento do céu mais de mil vezes maior do que a do Telescópio Espacial Hubble, observatório que mudou a história da astronomia e já registrou mais de 1 milhão de observações ao longo de três décadas.

Segundo a Nasa, o Roman, que tem estrutura parecida com a de um ônibus, fará observações científicas que não podem ser realizadas nem pelo Hubble e nem pelo Telescópio Espacial James Webb.

Nos próximos cinco anos, a expectativa é que o equipamento ajude os astrônomos a investigar mistérios relacionados à energia escura, fenômeno associado à expansão acelerada do Universo, e à matéria escura, que contribui para a formação e a estrutura do cosmos.

Na prática, as observações poderão permitir que cientistas encontrem novas galáxias, exoplanetas e outros mundos além do Sistema Solar.

“Juntas, as três missões se complementarão, nos dando uma visão mais completa do cosmos e avançando nossa compreensão do Universo”, afirmou a Dra. Nicky Fox, administradora associada da Diretoria de Missões Científicas da NASA.

Após o lançamento, o Roman levará cerca de três meses para alcançar sua posição orbital final, a aproximadamente 1 milhão de milhas (1,6 milhão de quilômetros) da Terra.

A expectativa é que o telescópio transmita cerca de 1 terabyte de dados por dia. Segundo a NASA, seria como enviar 1 milhão de músicas de uma distância de 1 milhão de milhas até a Terra.

O Roman foi desenvolvido ao longo de cerca de uma década e tem custo estimado em US$ 4,3 bilhões.

“Cada vez que construímos um novo telescópio espacial, adicionamos capacidades que não tínhamos antes, e isso contribui para o legado deles. O Telescópio Espacial Nancy Grace Roman não é exceção”, afirmou Domagal-Goldman, da NASA.

As primeiras imagens produzidas pelo telescópio serão enviadas em janeiro.

**Com informações da CNN Internacional

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por yasminjesus.

Conteúdo Original / Fonte: yasminjesus