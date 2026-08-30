Número de mortos em enchentes no Nepal e na China ultrapassa 800

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O número de mortos nas fortes enchentes que atingiram a região da fronteira entre o Nepal e a China ultrapassou 800.

Pelo menos 788 pessoas morreram no Nepal, de acordo com a atualização da polícia local deste domingo (30). Outras 16 mortes foram confirmadas pela China.

Até a noite de domingo, no horário local, 2.742 pessoas haviam ficado feridas, informou a Polícia do Nepal.

A agência nepalesa de redução de riscos de desastres informou que quase 20 mil agentes de segurança foram mobilizados para os esforços de resgate e que, até o momento, 8.730 pessoas foram resgatadas.

As autoridades chinesas realizaram uma coletiva de imprensa para compartilhar atualizações e detalhes sobre as operações de resgate após as enchentes catastróficas.

O número de mortos subiu para 16, enquanto o número de desaparecidos caiu para pelo menos 546. Pelo menos 261 estrangeiros estão entre os desaparecidos.

A Cruz Vermelha estimou que mais de 90.000 pessoas provavelmente foram afetadas pelo desastre, que a China atribuiu aos efeitos das mudanças climáticas.

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse ao seu homólogo nepalês durante uma conversa telefônica no sábado que o deslizamento de terra foi o “desastre transfronteiriço mais grave” ocorrido entre os dois países nos últimos anos e que as operações de resgate atingiram um nível de dificuldade e complexidade sem precedentes, informou a emissora estatal CCTV.

A dimensão do desastre complicou os esforços de resgate em todo o terreno acidentado do Himalaia.

Dias depois de familiares desesperados se deslocarem entre hospitais, necrotérios e centros de assistência em busca de seus entes queridos, as autoridades do Nepal iniciaram o sepultamento em massa de centenas de vítimas não identificadas cujos corpos já estavam em processo de decomposição.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por Léo Lopes.

Conteúdo Original / Fonte: Léo Lopes