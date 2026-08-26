Onde assistir: Vasco x Vitória pela Copa do Brasil

Nesta quarta (26), Vasco e Vitória entram em campo para disputar partida válida pelas quartas de finais da Copa do Brasil. O jogo está previsto para começar às 21h30 (horário de Brasília) em São Januário, no Rio.

O Vasco é o mandante do jogo de ida. Na etapa anterior do torneio, eliminou o Fluminense por 3×1 no agregado dos dois jogos das oitavas.

Já o Vitória comanda o campo no jogo de volta e ganhou do Athlético-PR por 4×2 no agregado dos jogos das oitavas.

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Veja onde assistir Vasco x Vitória

A partida terá transmissão ao vivo pela Globo, GETV, GloboPlay Premium e Prime Video.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Giovanna Sutto.

Conteúdo Original / Fonte: Giovanna Sutto