Palmeiras formaliza pedido para liberar 10% para visitantes na Libertadores

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O Palmeiras formalizou à Polícia Militar um pedido de autorização para que o setor visitante do Nubank Parque tenha capacidade para 4 mil torcedores no duelo contra o Fluminense, pela partida de volta da semifinal da Copa Libertadores. O número corresponde a 10% da capacidade total da arena.

A solicitação acontece em meio à discussão sobre a carga de ingressos destinada à torcida visitante. O regulamento da Conmebol prevê, para as semifinais da Libertadores, a disponibilização de 4 mil entradas para os torcedores do time visitante. O Palmeiras, no entanto, tem capacidade padrão de 2 mil lugares no setor destinado aos visitantes do estádio.

Nas últimas sete edições da Libertadores em que disputou a semifinal, o Palmeiras atendeu à demanda de ingressos solicitada pelos adversários em seis oportunidades. Nos confrontos contra Atlético-MG, em 2021, e Athletico-PR, em 2022, ambos brasileiros, houve acordo para que a carga destinada aos visitantes fosse de 2 mil ingressos.

Contra equipes estrangeiras, a quantidade também não chegou ao limite de 4 mil previsto pela Conmebol.

De acordo com apuração da “Itatiaia”, o Palmeiras busca autorização junto às autoridades de segurança para ampliar o setor visitante para o confronto com o Fluminense.

Em paralelo, porém, o clube formalizou à Conmebol um pedido para que o Tricolor, em reciprocidade, reserve 10% da capacidade do Maracanã para a torcida alviverde no jogo de ida.

A capacidade atual do Maracanã é de 78.838 torcedores. Assim, caso a Conmebol acate o pedido do Palmeiras, o clube paulista teria direito à cerca de 7 mil torcedores no estádio.

A regra da Conmebol prevê que a não disponibilização dos 4 mil ingressos pode ser aceita caso exista uma ordem judicial ou determinação das autoridades de segurança pública que impeça a operação com a capacidade máxima.

Fluminense x Palmeiras

O primeiro jogo, marcado para acontecer no Maracanã, será no dia 14 do próximo mês, quarta-feira. Na quarta seguinte, 21 de outubro, Fluminense e Palmeiras se encontram na partida de volta, no Nubank Parque. Ambos os confrontos acontecem às 21h30 (de Brasília).

O Fluminense manda o primeiro jogo em casa porque acumula uma campanha inferior à do Palmeiras nesta edição da Libertadores. O Verdão, portanto, ganhou o direito de decidir o confronto em São Paulo, o que não aconteceu até agora na competição em 2026.

A outra semifinal da Libertadores será entre Estudiantes e Flamengo. O jogo de ida será disputado na Argentina, enquanto a volta acontece também no Maracanã.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por felipemoreira.

Conteúdo Original / Fonte: felipemoreira