Palmeiras x Santos: onde assistir a Copa do Brasil

Nesta quarta (26), Palmeiras e Santos entram em campo para disputar partida válida pelas quartas de finais da Copa do Brasil. O jogo está previsto para começar às 21h30 (horário de Brasília) no Nubank Parque, em São Paulo.

O Palmeiras é o mandante do jogo de ida. Na etapa anterior do torneio, eliminou o Fortaleza por 6×2 no agregado dos dois jogos das oitavas.

Já o Santos comanda o campo no jogo de volta e ganhou do Remo por 1x 0 na etapa das oitavas.

Comece agora!

Sem cartão vermelho para os gastos: baixe a planilha gratuita do InfoMoney e sinta o alívio de ter a sua vida financeira sob controle.

Veja onde assistir Palmeiras x Santos

A partida terá transmissão ao vivo pela Globo, GETV, GloboPlay Premium e Prime Video.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Giovanna Sutto.

Conteúdo Original / Fonte: Giovanna Sutto