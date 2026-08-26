26/08/2026
ContilNet Notícias Logo
26/08/2026
ContilPop
Lito Sousa chora ao falar do filho após diagnóstico de doença rara: “Queria mais tempo”
Morre Tim Curry, astro de “The Rocky Horror Picture Show”, aos 80 anos
Miss Brasil 2026 perde o título após descumprimento contratual
Gloria Groove e Pabllo Vittar deixam de seguir Ana Castela
Ex-apresentadora de TV assume ter assassinado a própria mãe a facadas
Confira as previsões do horóscopo para esta quarta-feira
Deolane Bezerra perde processo de R$ 100 mil contra ex-sócio
Hytalo Santos terá que pagar R$ 60 mil a ex-seguranças por assédio
Quem é Evaldo Macarrão, ator apontado como agressor por ex-parceira
Acreana entra na disputa pela coroa de Miss Cosmo Brasil 2026

Palmeiras x Santos: onde assistir a Copa do Brasil

Por InfoMoney
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Palmeiras x Santos: onde assistir a Copa do Brasil

Nesta quarta (26), Palmeiras e Santos entram em campo para disputar partida válida pelas quartas de finais da Copa do Brasil. O jogo está previsto para começar às 21h30 (horário de Brasília) no Nubank Parque, em São Paulo.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

O Palmeiras é o mandante do jogo de ida. Na etapa anterior do torneio, eliminou o Fortaleza por 6×2 no agregado dos dois jogos das oitavas.

Já o Santos comanda o campo no jogo de volta e ganhou do Remo por 1x 0 na etapa das oitavas.

Comece agora!

  • Sem cartão vermelho para os gastos: baixe a planilha gratuita do InfoMoney e sinta o alívio de ter a sua vida financeira sob controle.

Veja onde assistir Palmeiras x Santos

partida terá transmissão ao vivo pela Globo, GETV, GloboPlay Premium e Prime Video.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Giovanna Sutto.

Conteúdo Original / Fonte: Giovanna Sutto
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.