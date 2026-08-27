27/08/2026
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Primeira estimativa do Deral aponta safra maior de soja no Paraná

Por CNN Brasil
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Primeira estimativa do Deral aponta safra maior de soja no Paraná

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PO ​Paraná, um ​dos principais produtores de soja do Brasil, poderá registrar um aumento de cerca de 4% na safra 2026/27, ⁠se ​as condições climáticas ​colaborarem, estimou nesta quinta-feira ⁠o Departamento de ⁠Economia Rural (Deral).

Em sua primeira ​estimativa ‌para a nova ⁠temporada, o órgão do governo do Estado prevê que ‌a produção ⁠atingiria ‌22,6 milhões de toneladas, versus 21,8 milhões de ⁠toneladas ⁠no ciclo passado.

O Deral projeta um ‌aumento na produtividade, já que preliminarmente considera que a área plantada na ‌temporada 2026/27, com plantio iniciando nas próximas semanas, ⁠deverá ter um ligeiro crescimento para 5,760 milhões ​de hectares em 2026/27, ​ante 5,733 milhões no ciclo passado.

(Por Roberto Samora; edição de Letícia ‌Fucuchima)

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por reuters.

Conteúdo Original / Fonte: reuters
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