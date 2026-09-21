Quaest: Flávio Bolsonaro é rejeitado por 56% dos eleitores; Lula, por 55%

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Segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (21), o senador e candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no índice de rejeição dos eleitores. Flávio é rejeitado por 56% dos entrevistados, enquanto 55% rejeitam Lula.

Metodologia

Foram entrevistados 2.004 eleitores pela Quaest, entre os dias 17 e 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa, contratada pelo Grupo Globo, foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-06004/2026.

TópicosEleições 2026Pesquisa Quaest

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por pedropenteado.

Conteúdo Original / Fonte: pedropenteado