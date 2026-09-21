Quaest: para 21%, caso Master afeta Bolsonaros; 11% citam governo Lula

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Pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (21) mediu o impacto do caso Master na reputação de políticos e autoridades. Segundo o levantamento, 21% consideram que as investigações do extinto Banco Master afetam o governo anterior e a família Bolsonaro, enquanto 11% acham que o caso afeta o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o PT (Partido dos Trabalhadores), de forma mais ampla.

Ao mesmo tempo, 37% pensam que a repercussão do caso Master afeta “todos”, de forma generalizada.

Ainda segundo a pesquisa, 16% dos entrevistados consideram que a crise causada pelas fraudes do Banco Master e do ex-banqueiro Daniel Vorcaro afeta o STF (Supremo Tribunal Federal); outros 2% acham que afeta o Congresso; e 1% pensa que atinge negativamente o Banco Central.

A opção “nenhum deles” não pontuou e os que não sabem ou não responderam formam 11% da amostra total.

Entre os eleitores de Lula, 46% disseram que a tensão gerada pelo caso Master afeta de forma negativa a família Bolsonaro.

Já entre os bolsonaristas, o índice dos que pensam que atinge Lula negativamente é de 37%. Dentro desse grupo, 22% também consideram que o escândalo impacta negativamente a Suprema Corte.

Influência no voto

Os eleitores também foram questionados sobre o quanto a crise que atinge o STF pode influenciar o voto nas eleições de outubro.

Entre os entrevistados, 62% acreditam que a tensão na Corte não influencia o voto, enquanto 26% afirmam que a situação reforça a atual escolha.

Os que dizem que podem mudar o voto devido à tensão entre os ministros do Tribunal são 7%. Os que não sabem ou não responderam somam 5%.

A pesquisa foi realizada em meio à crise sem precedentes que atinge o STF e cresceu nas últimas semanas após o ministro André Mendonça derrubar sigilo de relatórios da PF (Polícia Federal), que mostram uma intensa troca de mensagens entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master.

Desde então, a Corte vive um momento de tensão, com trocas de ofícios entre ministros, disputa pelo acesso às provas e questionamentos sobre a condução das investigações feitas pelo ministro André Mendonça.

Na última terça-feira (15), os magistrados se reuniram em sessão para analisar o envolvimento de Moraes com Vorcaro.

A sessão foi marcada por bate-bocas e trocas de acusações. Na ocasião, o ministro Flávio Dino pediu vista e suspendeu o julgamento, cujo placar parcial foi de 4 a 3 para manter separada a análise dos casos de Moraes e Mendonça envolvendo as investigações do caso Master.

A pesquisa divulgada nesta noite também questionou os eleitores sobre o julgamento. Entre os entrevistados, 74% responderam que já sabiam da sessão da Corte, enquanto 26% disseram que não estavam informados sobre o episódio.

Metodologia

Foram entrevistados 2.004 eleitores pela Quaest, entre os dias 17 e 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa, contratada pelo Grupo Globo, foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-06004/2026.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por leticiamoreira.

Conteúdo Original / Fonte: leticiamoreira