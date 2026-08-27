Quem é a ex-apresentadora do Globo Esporte que morreu após câncer

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Jornalista e ex-apresentadora do Globo Esporte, Thalita Tavares Caturelli Passoni morreu nesta quarta-feira (26) em Santa Catarina, após luta contra um câncer. Ela deixa um filho de 10 anos.

A pedido de Thalita Tavares, não haverá velório. A informação foi confirmada pelo Espaço Junior – Centro Especializado em Autismo, fundação criada e batizada em homenagem ao seu filho.

Quem conviveu com ela sabe da força que ela era. Uma mulher de energia rara, que não passava despercebida em lugar nenhum, e que foi exemplo nos mais diferentes sentidos. No último ano, encarou um câncer do mesmo jeito que encarava tudo na vida, com bom humor e com uma leveza que impressionava todo mundo em volta.

A carreira de Thalita Tavares

Thalita Tavares tinha 46 anos e nasceu em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Ela iniciou a carreira de jornalismo em 2007 cobrindo torneios amadores e jogos da base.

A jornalista comandou o Globo Esporte em Tocantins, pela TV Anhanguera, e também atuou como comentarista de esportes na Rádio CBN. Thalita deixou a emissora em 2013 e se mudou para Maceió, Alagoas.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por leonardocosta.

Conteúdo Original / Fonte: leonardocosta