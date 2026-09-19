Quem é Aroldo Félix, candidato ao governo da Bahia

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Aroldo Félix é candidato ao governo da Bahia pelo partido UP (Unidade Popular pelo Socialismo), com Marilia do MLB, também do UP, como candidata a vice na chapa.

Atualmente, Aroldo é vice-presidente da regional NE III do Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Federal (Andes-SN) e membro da coordenação nacional do Movimento Luta de Classes (MLC).

Professor da UFRB (Universidade Federal do Recôncavo Baiano) no curso de Engenharia de Energias em Feira de Santana, foi um dos fundadores do UP na Bahia e participou da coleta de assinaturas para legalização do partido.

Antes do pleito ao governo baiano, Felix já havia concorrido ao Executivo sergipano pelo UP nas eleições de 2022. Além disso, presidiu o DCE (Diretório Central dos Estudantes) da UFCG (Universidade Federal de Campina Grande).

Félix é casado, pai de uma filha e declarou um total de bens de R$ 857.485, vindos de dois apartamentos — um em Salvador (BA) e outro em Campina Grande (PB) — e um carro Ford Ranger.

O estado da Bahia é o quarto maior colégio do país, com cerca de 11,3 milhões de eleitores, e terá seis candidatos na disputa pelo Palácio de Ondina.

O primeiro turno do pleito deste ano ocorrerá no dia 4 de outubro. Caso haja necessidade, uma segunda rodada do certame está prevista para o dia 25.

Propostas

O plano de governo de Félix inclui o aumento em 100% do salário-mínimo baiano, o fim da escala 6×1 no estado e a redução da jornada de trabalho para 36 horas semanais. Além disso, planeja extinguir o trabalho análogo à escravidão no estado.

O político também irá focar no combate ao feminicídio e à violência contra as mulheres. Para isso, prevê o aumento nos serviços de atendimento às vítimas por meio da ampliação de DEAMs (Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher) por toda a Bahia e casas de referência como espaços de atendimento psicossocial e jurídico, além de oferecer cursos e abrigo temporário às mulheres.

No âmbito da educação, o professor quer equiparar o salário do governador e de deputados estaduais ao de professores das escolas públicas do estado e destinar 10% do PIB (Produto Interno Bruto) da Bahia às iniciativas relacionadas ao mérito.

Félix ainda quer trabalhar para reduzir o preço dos alimentos, desmilitarizar a política, defender as riquezas naturais baianas, promover a reforma agrária popular com o fim dos latifúndios, entre outras propostas.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por giovanachrist.

Conteúdo Original / Fonte: giovanachrist