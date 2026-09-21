Quem é Gregório Gould, candidato ao Senado pela Bahia

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Gregorio Motta Gould, de 40 anos, concorre a uma das duas vagas da Bahia ao Senado Federal pelo partido UP (Unidade Popular). Concorre ao lado dele nas eleições de 2026 as suplentes Eliene Silva e Arlania Gonçalves, ambas correligionárias do candidato.

Nascido no dia 30 de maio de 1986, no Rio de Janeiro, Gregorio concorre pela primeira vez a um cargo eletivo.

O candidato pela Bahia tem ensino médio completo e atua como dirigente sindical e escritor. Gregorio é autor do livro “A esperança nasce na Avenida Sete”, ficção que trata da luta por direitos do povo baiano durante um período sombrio de Salvador.

Propostas e declaração de bens

Gregorio promete lutar pelo fim da escala 6×1, aumento do salário mínimo em 100% e pela suspensão do pagamento da dívida pública. O candidato também busca defender as riquezas naturais do Brasil, lutar contra o feminicídio e desmilitarizar a polícia.

Ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Gregorio declarou patrimônio de aproximadamente R$ 994 mil, dividido em investimento e bens imobiliários.

TópicosEleições 2026Senado

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por leonardocosta.

Conteúdo Original / Fonte: leonardocosta