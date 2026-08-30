Receita paga último lote do Imposto de Renda amanhã; veja se você tem direito

A Receita Federal pagará amanhã, 31 de agosto, os valores referentes ao 4º e último lote do calendário regular de restituições do Imposto de Renda 2026, e a consulta para verificar a contemplação no pagamento já está disponível.

A verificação pode ser feita na página da Receita Federal na internet.

O contribuinte deve clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, em “Consultar minha restituição” e em “Iniciar. Será preciso preencher os campos disponíveis com o seu CPF, data de nascimento e 2026 (no campo Exercício). Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.

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Pagamento

O pagamento da restituição será feito na segunda-feira, 31 agosto, na conta correspondente à chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda.

Um total de R$ 1,24 bilhão será pago a 521.935 contribuintes, sendo que R$ 704,12 milhões irão para contribuintes com prioridade legal no reembolso, conforme a seguir:

338.912 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram simultaneamente por receber a restituição via Pix (prioridade não determinada por lei);

86.873 contribuintes de 60 a 79 anos (prioridade legal);

43.502 contribuintes não prioritários;

26.769 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério (prioridade legal);

16.850 contribuintes acima de 80 anos (prioridade legal);

9.029 contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave (prioridade legal).

Se, por algum motivo, a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Nesse caso, é possível agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome, por meio do Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento do banco, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Caso os valores não sejam resgatados após um ano, o contribuinte vai precisar fazer o requerimento do pagamento no Portal e-CAC. Ao entrar na página, o cidadão deve acessando o menu “Declarações e Demonstrativos”, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no campo “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

E se não fui contemplado?

Caso o contribuinte não seja contemplado no lote, o recomendado é verificar se existe alguma pendência de malha na declaração entregue até 29 de maio — sobretudo considerando que este é o último lote do calendário regular de restituições.

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É possível consultar a situação da declaração pela plataforma “Meu Imposto de Renda”, disponível na internet ou no aplicativo da Receita Federal para dispositivos móveis (celulares e tablets).

Será necessário usar o login gov.br para acessá-la. Depois, o contribuir deverá selecionar “Pendências de malha”. Se houver alguma pendência, a informação irá aparecer.

Outra conferência importante deve ser feita via e-CAC, que também pede o login gov.br. Clique em “Caixa postal” e verifique se a Receita já mandou alguma comunicação para você.

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Se houver qualquer pendência de malha, é preciso entender qual a divergência apontada pela Receita e buscar corrigi-la por meio de uma declaração retificadora, segundo os seus documentos comprobatórios, e aguardar os próximos lotes.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Malu Dourado.

Conteúdo Original / Fonte: Malu Dourado