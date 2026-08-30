Sarampo: campanha de vacinação entra na reta final; Brasil tem 27 casos

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Na reta final da Campanha Nacional de Multivacinação, que termina na próxima terça-feira (1º), o Brasil tem 27 casos de sarampo confirmados, doença que tem como principal forma de prevenção a vacinação.

Dos 27 casos confirmados, 24 estão relacionados com uma transmissão ativa que ocorreu em junho deste ano, em São Paulo, com 21 casos na capital, dois em São Bernardo do Campo e um em Guarulhos.

Outros três casos, dois em São Paulo e um no Rio de Janeiro, não possuem relações diretas entre si e já são considerados como encerrados por passarem de 12 meses sem novas ocorrências associadas.

As campanhas de vacinação contra o sarampo voltaram a crescer em 2023, depois de seis anos consecutivos da queda de casos da doença. A cobertura da vacina tríplice viral, que estava abaixo de 80% em 2021, passou de 93% em 2025.

O Brasil conseguiu, no ano passado, o melhor resultado dos últimos nove anos com o crescimento anual de 10% no número de crianças vacinadas, equivalente à aproximadamente um milhão de crianças a mais vacinadas a cada ano em seus primeiros anos de vida.

Vacinação

O sarampo é uma doença altamente religiosa, mas pode ser prevenida com a vacina tríplice viral que também protege contra caxumba e rubéola.

A tríplice viral é oferecida gratuitamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e está no Calendário Nacional de Vacinação.

Para crianças são necessárias duas doses da vacina, sendo a primeira aos 12 meses e a segunda aos 15 meses. Caso pessoas até 29 anos não tenham tomado as doses ou não possuam comprovação, devem receber as duas doses com intervalo mínimo de 30 dias entre as duas.

Para adultos de 30 a 59 anos é recomendada apenas uma dose.

Dose zero

Por conta da identificação de uma cadeia de transmissão identificada em São Paulo, São Bernardo do Campo e Guarulhos, o Ministério da Saúde emplacou a ampliação da vacinação nos municípios, incluindo crianças de 6 a 11 meses.

A campanha nomeada como “dose zero” é uma estratégia adicional para a prevenção da doença em crianças menores de um ano, mas não substitui as doses previstas no Calendário de Vacinação tradicional.

*Sob supervisão de AR.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por laurynamaral.

Conteúdo Original / Fonte: laurynamaral