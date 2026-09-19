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A sardinha em conserva é um alimento prático e barato. Existem, no entanto, dúvidas em relação às suas propriedades nutricionais e sobre a segurança na hora de consumi-la.

Segundo a nutricionista Aline David, a sardinha enlatada não perde nutrientes em seu preparo. “Existe o mito de que o produto perde propriedades na embalagem, mas a verdade é que ele é saudável, cheio de sabor e traz facilidade para a rotina”, afirma.

Além disso, esse produto é livre de metais pesados, como o mercúrio, já que a espécie tem ciclo de vida curto. “Isso a torna uma fonte diária totalmente segura de proteínas de alto valor biológico e gorduras boas”, aponta a profissional.

A sardinha é rica em ômega-3, além de outras vitaminas e minerais, que são preservados em sua cocção. A estrutura metálica atua como uma barreira protetora que mantém a alta densidade nutricional do item.

O cozimento é feito em alta temperatura e o selamento hermético elimina a necessidade de aditivos artificiais, o que torna o alimento ainda mais saudável.

Um fato curioso é que as espinhas são comestíveis, além de serem ricas em cálcio. “Por ser consumida por inteiro, a opção enlatada chega a entregar mais cálcio do que o produto in natura grelhado, oferecendo a mesma quantidade de ômega-3 com muito mais praticidade no dia a dia“, explica Aline.

As sardinhas enlatadas também são fontes de proteína: uma porção de 100g oferece 17g, superando opções mais consumidas como ovos ou queijos, facilitando o aporte diário que o corpo precisa.

Mesmo que seja enlatado, é importante que o alimento seja consumido em no máximo 48h após aberto. A nutricionista afirma que o produto não deve ficar na lata original se não for consumido. O ideal é transferi-lo para um recipiente fechado de vidro ou plástico e mantê-lo dentro da geladeira.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por paulovito.

Conteúdo Original / Fonte: paulovito