Tainá Militão engana Éder e diz que filho nasceu: “Coração parou”

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A influenciadora Tainá Militão, 29, pregou uma peça no marido, o jogador de futebol Éder Militão, 28, ao dizer que o filho do casal, Gabriel, tinha nascido. Ela mostrou a resposta do craque nas redes sociais neste sábado (29).

Ao enviar uma foto segurando um neném, ele reagiu: “Meu coração quase parou. Até sentei aqui. Faz isso não”. A brincadeira foi uma vingança por o marido ter ficado algumas horas sem responder à amada.

“Fiquei com dó depois”, revelou a influenciadora.

Mãe de Helena, 6, e Matteo, 5, fruto do relacionamento com o jogador Léo Pereira, Tainá agora está à espera de Gabriel. Éder é pai de Cecília, 4, da relação com Karoline Lima.

Um fato curioso é que Léo Pereira e Karoline, ex-namorados de Tainá e Éder Milião, reataram o namoro recentemente e estão oficialmente noivos.

Vou desmaiar que o militao n respondia ai a Tainá foi lá e mandou uma foto como se o bb tivesse nascido kkkk sou o desespero dele pic.twitter.com/X0OfMmPFjY — ًًً (@euvittinha) August 30, 2026

*Publicado por Giovana Christ, da CNN Brasil

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por giovanachrist.

Conteúdo Original / Fonte: giovanachrist