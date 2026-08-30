Temporal no Sul: cidades de SC decretam emergência; RS tem 7 feridos

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As chuvas fortes acompanhadas de queda de granizo que atingem a região Sul do país já afetaram mais de 2,5 mil casas em Santa Catarina — que tem cinco cidades em situação de emergência — e no Rio Grande do Sul. Os estragos foram contabilizados entre este sábado (29) e domingo (30).

O INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) informou que os dois estados seguem em alerta de perigo para tempestades. Entre os danos registrados nas regiões estão queda de árvore, destelhamento, deslizamento de terra e alagamentos.

Nesta manhã, cerca de cinco cidades catarinenses decretaram situação de emergência por conta do temporal. São elas: Bom Jesus, Quilombo, Ipuaçu, Biguaçu e Florianópolis.

Apenas na capital o número de família afetadas ultrapassam 700, contabilizando mais de mil em todo o estado. Não há informações sobre feridos.

Veja imagens da queda de granizo em Florianópolis:

Praia de Canasvieiras, Florianópolis – Reprodução: HZ Olhar Digital

Em apenas 48 horas, Videira, Bom Retiro, Chapadão do Lageado registraram altos acumulados de chuva. Sendo eles, respectivamente, 102.8mm, 94mm e 92mm.

A Defesa Civil Estadual informou que acompanha a situação nos municípios atingidos e já iniciou a entrega de itens de assistência humanitária (IAH), como telhas, peças de cumeeira, colchões e kits de acomodação, para famílias que tiveram suas casas danificadas pelo temporal.

Duas mortes no RS

Já no Rio Grande do Sul, mais de 47 municípios foram atingidos, contabilizando mais de 9 mil pessoas afetadas. Mais de 1,5 mil casas registraram danos ligados a destelhamento.

O município mais afetado é Três Palmeiras, no norte gaúcho, com estragos em cerca de 80% de sua área total.

Os ventos mais severos foram registrados no sábado (29) em São José dos Ausentes, com rajadas que chegaram a 84,6 km/h em um dia e 75,2 km/h em apenas 6 horas.

O município com maior chuva acumulada neste domingo (30) é Gramado, que chegou a 98mm em apenas dois dias.

Na cidade de Arroio, um carro com duas pessoas teria sido arrastado pela água. O condutor conseguiu sair do veículo e encontra-se hospitalizado, o passageiro foi encontrado morto na manhã deste sábado.

Já em Porto Alegre, um forte vendaval derrubou uma árvore em cima de uma casa, causando a morte de uma criança de oito anos.

A Defesa Civil de Rio Grande do Sul informou que segue monitorando a situação. Para reportar novas ocorrências ou solicitar ajuda, a população deve ligar para os números de emergência 190 (Brigada Militar) ou 193 (Corpo de Bombeiros).

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por yasminjesus.

Conteúdo Original / Fonte: yasminjesus