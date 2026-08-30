Ticiane Pinheiro prestigia lançamento da 1ª coleção de moda de Rafa Justus

Compartilhar matéria
A influenciadora Rafaella Justus, 16, viveu um momento para lá de especial neste sábado (29), ao lançar sua primeira coleção de roupas em parceria com a marca Les Cloches, da qual sua irmã, Fabiana Justus, é sócia.
Nas redes sociais, sua mãe, Ticiane Pinheiro, não economizou nos elogios à filha. “Ontem foi uma noite especial. […] morri de orgulho. Ela escolheu cada detalhe, participou de todas as etapas e a coleção está a cara dela: chique e cool”.
E continuou: “Amei. Parabéns, Rafa. Que você continue realizando seus sonhos e voando alto. Estarei sempre aqui para te aplaudir! Te amo daqui até a eternidade.”
Nas fotos, a influenciadora posou ao lado da mãe, da avó e da fundadora da marca, Luciana Hildebrand.
Rafa também publicou registros nas redes sociais, mostrando detalhes da festa, como lembrancinhas com seu rosto e acessórios que foram dados aos convidados.
O lançamento da colaboração contou com karaokê e a presença da família e amigos da influenciadora de 16 anos.
Acompanhe Pop nas Redes SociaisTópicos#CNNPopRafaella Justus
Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por giovanachrist.