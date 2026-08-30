Timemania hoje, concurso 2435: Confira o resultado sorteado neste domingo (30)

As dezenas do concurso número 2435 do Timemania foram sorteadas na manhã deste domingo (30).

Os números sorteados foram: 80 – 07 – 53 – 42 – 15 – 26 – 78

Time do Coração: 33 – Cruzeiro/MG

Comece agora!

O prêmio deste concurso era de R$ 2.200,000,00

Como funciona

Para apostar é preciso:

• Escolher números e um time do coração: Marque de 10 números dentre os 80 disponíveis e mais 1 “Mês de Sorte”.

• Sorteios: são sorteados sete números e um Time do Coração por concurso.

O valor da aposta mínima é de R$ 3,50.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Mariana Amaro.

Conteúdo Original / Fonte: Mariana Amaro