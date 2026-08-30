Três apostadores dividem o prêmio de R$ 5 milhões da Lotofácil

Três apostadores dividiram o prêmio principal de R$ 5 milhões do sorteio 3775 da Lotofácil na manhã deste domingo (30), faturando R$ R$ 1.268.987,02 milhão cada.

Os números sorteados foram: 17 – 15 – 04 – 13 – 05 – 18 – 06 – 12 – 23 – 19 – 25 – 11 – 10 – 01 – 08.

As apostas vencedoras vieram de Piripiri (PI), Teresópolis (RJ) e São Paulo (SP).

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Além desta, outras 412 apostas fizeram 14 acertos e levaram R$ 1.550,97 cada; 14.511 fizeram 13 acertos e ganharam R$ 35,00 cada; 166.726 marcaram 12 acertos e ganharam R$ 14,00 cada; e 853.615 apostas marcaram 11 acertos e levaram R$ 7,00 cada.

O próximo sorteio da Lotofácil está marcado para a próxima segunda-feira, 31 de agosto, com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

A Lotofácil

Para tentar a sorte na Lotofácil, o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no bilhete, e fatura se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O valor de um jogo simples custa a partir de R$ 3, e os sorteios ocorrem de segunda a sábado.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Malu Dourado.

Conteúdo Original / Fonte: Malu Dourado