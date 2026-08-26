Vasco x Vitória: escalações e onde assistir às quartas da Copa do Brasil

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Vasco e Vitória iniciam, nesta quarta-feira (26), em São Januário, o confronto pelas quartas de final da Copa do Brasil 2026. E os times já estão escalados pelos técnicos Pedro Emanuel e Jair Ventura, respectivamente.
Na próxima quarta-feira (2), também às 21h30, no Barradão, baianos e cariocas terminam de definir quem avança para a semifinal e enfrenta o vencedor do confronto paulista entre Santos e Palmeiras.
Atual vice-campeão, o Vasco tenta chegar à terceira semifinal consecutiva da Copa do Brasil. Já o Vitória não alcança esta fase desde 2010, quando terminou como vice-campeão, perdendo a final para o Santos.
Escalação do Vasco
- Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Ramon Rique e Thiago Mendes; Andrés Gómez, Colidio e Spinelli. Técnico: Pedro Emanuel.
— Vasco da Gama (@VascodaGama) August 26, 2026
Escalação do Vitória
- Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque Gonçalves, Zé Vitor e Martinez; Marinho, Matheuzinho e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.
— EC Vitória (@ECVitoria) August 26, 2026
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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por luccasoliveira.