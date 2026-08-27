Veja: Criança de 2 anos é resgatada viva após enchente no Nepal

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Uma criança de dois anos foi resgatada com vida por soldados do Exército do Nepal em meio aos destroços deixados por uma forte enchente que atingiu a região da fronteira entre Nepal e China, nesta quarta-feira (26).

O vídeo mostra militares carregando e resgatando crianças e auxiliando moradores durante as retiradas, em meio aos estragos provocados pela força da inundação.

Veja o vídeo:

A criança foi encontrada entre os escombros em uma das áreas atingidas pelas inundações repentinas. Militares que participavam das buscas conseguiram retirá-la do local e levá-la para uma área segura.

As enchentes provocaram grandes danos e deixaram comunidades isoladas, levando as forças de segurança a iniciarem uma ampla operação de busca, resgate e assistência às vítimas.

Mais de cinco mil integrantes do Exército e das forças policiais estão envolvidos nas operações, que também contam com apoio internacional para alcançar regiões afetadas.

As operações de busca e resgate continuam nas áreas atingidas enquanto as equipes tentam localizar outras pessoas e prestar assistência às comunidades afetadas.

Equipes buscam por mais de 1.300 desaparecidos no Nepal e na China

Os esforços de resgate estão se intensificando no Nepal e na China, onde inundações repentinas devastadoras mataram pelo menos 350 pessoas e quase 1.500 desaparecidas — incluindo mais de 700 estrangeiros que visitavam a região montanhosa, segundo as autoridades.

Uma avalanche catastrófica avançou por um vale, destruindo infraestruturas essenciais e dificultando o acesso à área, o resgate de vítimas e a avaliação da dimensão do desastre.

Famílias aguardam desesperadamente por notícias de seus parentes, com quem não conseguem contato há mais de 24 horas.

O número de pessoas listadas como desaparecidas no Nepal subiu para 826 – incluindo 517 estrangeiros –, segundo as autoridades nepalesas. Pelo menos 558 pessoas continuam desaparecidas no lado chinês – incluindo 260 estrangeiros –, informaram autoridades locais. Isso eleva o número total de desaparecidos para pelo menos 1.384.

Equipes de emergência chinesas chegaram à principal zona do desastre, ao longo da fronteira entre a China e o Nepal, onde enfrentam grandes bloqueios nas estradas causados ​​por lama e escombros.

No Nepal, helicópteros de resgate têm dificuldade para pousar nas áreas afetadas devido ao nível elevado das águas. A União Europeia e a Índia estão entre os que anunciaram planos para enviar ajuda humanitária.

O colapso de uma geleira provocou a inundação repentina no distrito de Rasuwa, no Nepal, segundo o Serviço Geológico dos EUA (USGS). Cientistas afirmaram que um enorme bloco de gelo despencou no vale abaixo, arrastando sedimentos que já estavam saturados de água devido à atual temporada de monções. “Não houve terremoto”, confirmou o USGS.

A China alertou para um possível desastre secundário, com previsão de mais chuvas para o condado de Gyirong nesta semana. A região já é propensa a deslizamentos de terra, fluxos de lama e inundações repentinas, segundo a emissora estatal CCTV.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por laurasantana.

Conteúdo Original / Fonte: laurasantana