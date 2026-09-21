Vídeo: último show de Rick antes de desaparecer foi surpresa para debutante

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O cantor Rick, 59, da dupla com Renner, desapareceu enquanto sobrevoava de helicóptero a serra de Santa Catarina, na região de Urubici. Na aeronave estava o empresário Bruno Avelar, do projeto “O Poder do Network”.

Antes de fazer seu trajeto entre o estado do Sul para São Paulo, o sertanejo se apresentou com sua dupla em uma festa de debutante que aconteceu em Sorriso, no Mato Grosso. Rick e Renner apresentaram a faixa “Filha”, acompanhados do pai da adolescente, William.

Helicóptero desaparece

Rick compartilhou uma publicação nesta segunda (21) ao lado de Bruno Avelar, embarcando em um avião de pequeno porte, sem detalhar em que cidade estavam. Eles embarcaram e a aeronave perdeu contato na região de Urubici, em Santa Catarina, e os esforços do corpo de bombeiros se concentram em dois pontos, distantes cerca de 30 quilômetros um do outro: o local onde a aeronave supostamente caiu e o ponto onde foi registrado o último sinal de celular de um dos tripulantes.

Rick tem dois filhos, Victor Henrique e Mônica. Ele é avô de Mateus, Maria Helena, Mariana e Isabela.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por larissasantos.

Conteúdo Original / Fonte: larissasantos