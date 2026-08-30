30/08/2026
ContilNet Notícias Logo

Vinte pessoas são resgatadas após vento forte na Praia do Pepê, no Rio

Por CNN Brasil
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Vinte pessoas são resgatadas após vento forte na Praia do Pepê, no Rio

Compartilhar matéria

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Rajadas de vento que passaram dos 50 km/h atingiram diferentes pontos do Rio na manhã deste domingo (30). Na Praia do Pepê, na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio, vinte pessoas precisaram ser resgatadas do mar. O grupo fazia uma travessia em direção às ilhas que ficam em frente ao 2º Grupamento Marítimo (2º GMAR) quando uma mudança nas condições do vento dificultou o retorno à praia.

De acordo com a corporação, o grupo estava sendo levado em direção a São Conrado, na Zona Sul, e ficaram à deriva. Os participantes têm entre 20 e 67 anos. Após o resgate, todos foram avaliados pelos bombeiros e estavam bem. Ninguém precisou ser encaminhado para um hospital.

Vinte pessoas são resgatados após vento forte na Praia do Pepê, no Rio • CBMERJ

Ventos a 57,5 km/h

O maior registro informado pelo Alerta Rio ocorreu na estação do Vidigal. Às 7h10, a velocidade do vento chegou a 57,5 km/h. Pouco antes, foram registrados 51,8 km/h às 6h55 e às 7h05. Às 7h30 e às 7h35, as rajadas chegaram a 48,9 km/h.

Também houve vento forte no Forte de Copacabana, onde a estação registrou 54,4 km/h. Em Marambaia, a velocidade chegou a 43,6 km/h entre 6h e 7h.

Segundo o Alerta Rio, a previsão para o restante deste domingo (30) é de nebulosidade variada, com ventos fracos a moderados. A intensidade deve ser maior no litoral durante a manhã.

As autoridades orientam a população a seguir as recomendações de segurança enquanto houver registro de ventos fortes.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por camillebarbosa.

Conteúdo Original / Fonte: camillebarbosa
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.