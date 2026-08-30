Vinte pessoas são resgatadas após vento forte na Praia do Pepê, no Rio

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Rajadas de vento que passaram dos 50 km/h atingiram diferentes pontos do Rio na manhã deste domingo (30). Na Praia do Pepê, na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio, vinte pessoas precisaram ser resgatadas do mar. O grupo fazia uma travessia em direção às ilhas que ficam em frente ao 2º Grupamento Marítimo (2º GMAR) quando uma mudança nas condições do vento dificultou o retorno à praia.

De acordo com a corporação, o grupo estava sendo levado em direção a São Conrado, na Zona Sul, e ficaram à deriva. Os participantes têm entre 20 e 67 anos. Após o resgate, todos foram avaliados pelos bombeiros e estavam bem. Ninguém precisou ser encaminhado para um hospital.

Vinte pessoas são resgatados após vento forte na Praia do Pepê, no Rio • CBMERJ

Ventos a 57,5 km/h

O maior registro informado pelo Alerta Rio ocorreu na estação do Vidigal. Às 7h10, a velocidade do vento chegou a 57,5 km/h. Pouco antes, foram registrados 51,8 km/h às 6h55 e às 7h05. Às 7h30 e às 7h35, as rajadas chegaram a 48,9 km/h.

Também houve vento forte no Forte de Copacabana, onde a estação registrou 54,4 km/h. Em Marambaia, a velocidade chegou a 43,6 km/h entre 6h e 7h.

Segundo o Alerta Rio, a previsão para o restante deste domingo (30) é de nebulosidade variada, com ventos fracos a moderados. A intensidade deve ser maior no litoral durante a manhã.

As autoridades orientam a população a seguir as recomendações de segurança enquanto houver registro de ventos fortes.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por camillebarbosa.

Conteúdo Original / Fonte: camillebarbosa