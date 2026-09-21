Waack: Lula corre contra o tempo com pacote de bondades

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A campanha eleitoral para presidente chegou na curiosa situação na qual o foco analítico está fechado mais no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do que em seu principal oponente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

É que estamos na hora de saber se quase R$ 300 bilhões em bondades distribuídas pelo candidato à reeleição invertem o que as pesquisas sugerem ser uma tendência. Suave, porém muito clara.

A tendência que situa os dois contendores em empate – técnico – também no primeiro turno. Isto aconteceu pela primeira vez a menos de mês, e cada nova pesquisa confirma essa situação.

Os otimistas dentro da campanha de Lula calculam que as bondades – reajuste do Bolsa Família é apenas a mais recente – vão formar uma massa crítica decisiva. Os mais céticos se perguntam qual o motivo disso não ter acontecido ainda – ou, pelo menos, como se antecipava.

Daí a razão da campanha buscar ainda mais duas balas de prata, proibindo bets e aliviando a vida de famílias endividadas.

Consideram que o escândalo do Master e a crise institucional com o STF (Supremo Tribunal Federal) causaram estrago, mas já estaria, digamos, precificado. Em certo sentido, está.

E se distribui mais ou menos pelos dois lados – não se trata aqui de criar falsas equivalências, mas, sim, de averiguar como o eleitor classifica fatos dos quais toma conhecimento.

Mesmo assim a zona de conforto para Lula é muito estreita.

Levantamentos indicam que candidatos à reeleição estavam em posição melhor do que ele nesta altura da competição. Pode-se atribuir isso a fatores de longo prazo, especialmente na economia, que trabalham contra Lula.

Daí a ênfase nas bondades. É nesse sentido que o tempo está passando rápido para Lula.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por fernandaandrade.

Conteúdo Original / Fonte: fernandaandrade