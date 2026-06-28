Xuxa reúne Paquitas em ensaio secreto para nova turnê; veja

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A artista Xuxa Meneghel, 63, mostrou, por meio de uma publicação no Instagram, que deu início aos ensaios da turnê “O Último Voo da Nave”.

A imagem compartilhada neste domingo (28) deixa o público curioso sobre o que esperar.

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As apresentações, que passarão por São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, contarão com a tradicional nave cenográfica e passarão pelas diferentes fases da carreira da Xuxa.

Na publicação no Instagram, as Paquitas aparecem todas de preto. Na legenda, a Rainha dos Baixinhos escreveu: “Os ensaios para o ‘Último Voo da Nave’ começaram por aqui… E hoje ensaiei com algumas das minhas pakas que estarão no show (ainda tem outras também). Estou ansiosa e muito feliz”.

Veja a imagem abaixo:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Xuxa (@xuxameneghel)

Além de reunir as Paquitas, a turnê traz Xuxa aos palcos pela última vez e resgata a memória de fãs, que poderão prestigiar a carreira da artista.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por gabrielacarvalho

Conteúdo Original / Fonte: gabrielacarvalho