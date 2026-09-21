6º BPM recebe quatro novos oficiais para reforçar atuação da PM no Vale do Juruá

Militares, três homens e uma mulher foram nomeados ao posto de segundo-tenente em agosto

A chegada dos novos oficiais reforça o efetivo do 6º Batalhão e amplia a capacidade de atuação da unidade. — Foto: ContilNet

O 6º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) realizou, na manhã desta segunda-feira (21), em Cruzeiro do Sul, uma formatura para recepcionar quatro novos oficiais combatentes que passam a atuar na Regional do Vale do Juruá.

Os militares, três homens e uma mulher foram nomeados ao posto de segundo-tenente em agosto, após concluírem cerca de dois anos e meio de formação. A chegada dos novos oficiais reforça o efetivo do 6º Batalhão e amplia a capacidade de atuação da unidade.

Entre os novos integrantes está a 2ª tenente Ingrid Ferreira, que antes de ingressar na Polícia Militar trabalhava na área da educação em Cruzeiro do Sul. Segundo ela, retornar à cidade para integrar o 6º BPM era um objetivo desde o início do curso de formação.

“Foram dois anos e meio de muito aprendizado, e voltar para Cruzeiro do Sul, que era a minha vontade desde o início do curso, foi melhor ainda. Estou muito feliz em estar aqui no 6º Batalhão.”

Outro novo oficial é o 2º tenente Lucas Sánchez, que já havia atuado como praça da Polícia Militar de Rondônia antes de ingressar na PM do Acre. Ele destacou a experiência adquirida como soldado e a importância de atuar no Vale do Juruá.

“Nós temos uma responsabilidade muito grande por estarmos numa região atípica, com várias peculiaridades, locais de difícil acesso e muitos povos indígenas. Precisamos de uma grande gama de conhecimento e experiência para trabalhar com esse tipo de serviço.”

De acordo com o comandante do 6º Batalhão, os quatro oficiais serão distribuídos entre diferentes setores da unidade, tanto em funções administrativas quanto no serviço operacional.

Eles poderão atuar em áreas como policiamento de trânsito, policiamento ambiental, Giro, Rotam, Canil, equipes especializadas, pelotões e também na coordenação operacional do batalhão.

“São quatro tenentes recém-nomeados ao primeiro posto do oficialato, segundo-tenente. São oficiais que chegam para reforçar a capacidade operacional e o efetivo do 6º Batalhão”, afirmou o comandante.

Segundo ele, os novos oficiais também terão a função de coordenar e direcionar o emprego das equipes, buscando organizar o efetivo de acordo com as necessidades do serviço policial na região.

Além da formatura, o 6º Batalhão promoveu um café da manhã como forma de agradecimento ao efetivo e aos empresários parceiros que contribuem com a atuação da Polícia Militar no Vale do Juruá.