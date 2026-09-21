Droga é encontrada dentro de pneu de caminhão e homem é preso em Rio Branco

Os policiais localizaram nas proximidades um saco contendo uma substância semelhante a pedras de crack.

Drogas apreendidas/Foto: ContilNet

Uma ação da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar resultou na apreensão de aproximadamente 52 quilos de entorpecentes e na prisão em flagrante de Rivanildo Gomes da Barbosa, na tarde desta segunda-feira (21), em uma borracharia localizada na Rua Boa União, no bairro Bahia Nova, em Rio Branco.

A abordagem ocorreu por volta das 16h30, depois que policiais receberam informações repassadas pelo setor de Inteligência da Polícia Federal sobre uma possível movimentação de drogas no estabelecimento. Conforme as informações recebidas pela equipe, os entorpecentes estariam sendo colocados dentro de pneus para posteriormente serem transportados para outro estado.

Ao chegar ao endereço indicado, os policiais perceberam movimentação no interior da borracharia. O portão estava parcialmente aberto e, segundo o relato da equipe, foi possível visualizar um homem manipulando objetos semelhantes a tabletes de drogas e colocando o material dentro de um pneu de caminhão.

Momento da prisão/Foto: ContilNetDurante a aproximação dos policiais, Rivanildo teria demonstrado nervosismo e interrompido o que estava fazendo. Ele deixou no local uma barra de ferro utilizada no serviço de montagem de pneus e tentou se afastar.

Na averiguação, os militares perceberam um forte odor de entorpecente vindo do pneu. Ao verificar o objeto, encontraram diversas porções de substâncias com características de drogas. Segundo a polícia, parte do material estava colocada dentro de balões, uma forma que poderia dificultar a propagação do cheiro.

Além do conteúdo escondido no pneu, os policiais localizaram nas proximidades um saco contendo uma substância semelhante a pedras de crack.

Ao final da ocorrência, foram contabilizados cerca de 52 quilos de entorpecentes. Também foram apreendidos três aparelhos celulares que estavam com Rivanildo e que foram encaminhados para análise da autoridade policial, diante da possibilidade de conterem informações relacionadas à investigação.

O suspeito recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal juntamente com todo o material apreendido.

De acordo com o registro policial, o uso de algemas foi necessário durante a condução para garantir a segurança do preso, dos policiais e de terceiros. A equipe informou ainda que Rivanildo foi entregue à autoridade policial sem lesões ou hematomas e que permaneceu em silêncio durante a ocorrência.

Na Polícia Federal, foram realizados os procedimentos de polícia judiciária relacionados ao caso.

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