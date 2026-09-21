Bombeiros detalham operação de busca por helicóptero com cantor Rick, da dupla Rick & Renner

Rick, da dupla Rick e Renner/Foto: Reprodução

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina realiza buscas por um helicóptero que desapareceu na região serrana do estado. Entre os ocupantes estão o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, e o empresário Bruno Avelar.

A aeronave decolou de Porto Belo com destino a São Joaquim. As primeiras buscas foram realizadas na localidade de Vacas Gordas, em Urubici, mas nenhum vestígio foi encontrado. Agora, as equipes concentram os trabalhos nas proximidades de São Joaquim.

Cerca de 20 bombeiros participam da operação, com apoio de veículos 4×4. Se necessário, cães de resgate também serão acionados.

Segundo a tenente-coronel Heloísa, comandante do 5º Batalhão de Bombeiros Militar, a corporação já identificou o último ponto de sinal do celular de um dos ocupantes.

“Neste momento, equipes deslocam-se até esse local para realizar novas buscas”, afirmou.

Veja o vídeo:

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Conteúdo Original / Fonte: Correio Braziliense