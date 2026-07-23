Prisão ocorreu após denúncia anônima enviada ao Centro de Operações da Polícia Militar/ Foto: ContilNet

Uma operação da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar culminou na prisão de Isaque Gonçalves de Moura, de 25 anos, apontado como distribuidor de drogas em Rio Branco. A ação ocorreu na Rua Virola, no bairro Portal da Amazônia, e resultou na apreensão de aproximadamente 1,454 quilo de entorpecentes.

A ocorrência teve início após o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) receber uma denúncia anônima informando que um homem conhecido como “Isaac” estaria comercializando drogas em uma residência da região. Diante das informações, equipes da Força Tática foram deslocadas para prestar apoio à guarnição da RP-106.

Ao chegarem ao endereço, os policiais foram recebidos pela mãe do filho do suspeito. Durante a aproximação, um dos militares percebeu Isaque tentando esconder um saco plástico preto dentro de um saco de ração, atitude que chamou a atenção da equipe, já que o imóvel estava com portas e janelas abertas, permitindo a visualização da movimentação.

Com a confirmação da situação de flagrante, os policiais realizaram a abordagem e localizaram o pacote contendo grande quantidade de entorpecentes. O material foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde, após a pesagem, foi constatado o total de aproximadamente 1,454 quilo de droga.

Durante o depoimento, Isaque confessou ser o proprietário do entorpecente. Ele também admitiu possuir antecedentes por tráfico de drogas e revelou que exercia a função de distribuidor, sendo responsável pelo transporte e abastecimento de diversos pontos de venda de drogas na capital acreana.

Segundo a Polícia Militar, a expressiva quantidade de droga apreendida, aliada à confissão do investigado, indica que ele desempenhava papel relevante na cadeia de distribuição do tráfico em Rio Branco.

Após receber voz de prisão, Isaque Gonçalves de Moura foi conduzido à Delegacia de Flagrantes, juntamente com todo o material apreendido, permanecendo à disposição da Justiça.