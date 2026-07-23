Dupla é presa com drogas durante ação policial em Rio Branco 

Suspeitos de 23 e 25 anos foram abordados após denúncias de moradores; com a dupla

Moradores indicaram características dos suspeitos à guarnição da Força Tática durante patrulhamento/ Foto: ContilNet

Os jovens Vittor Manoel Soares, de 25 anos, e Luan Nunes da Silva, de 23 anos, foram presos na tarde desta quarta-feira (22), suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, durante uma ação da Força Tática do 3º Batalhão da Polícia Militar, no bairro Jorge Lavocat, na parte alta de Rio Branco.

De acordo com a PM, a equipe da Força Tática 01 realizava patrulhamento quando foi procurada por moradores da Rua Aparecida do Taboada. Eles relataram que dois homens estariam comercializando entorpecentes na via e informaram as características das roupas usadas pelos suspeitos.

Com base nas denúncias, os policiais seguiram até o local indicado e encontraram Vittor Manoel Soares saindo de uma área de mata. Durante as buscas, os militares localizaram uma sacola plástica contendo sete porções de pasta base de cocaína, que somavam aproximadamente oito gramas, além de cinco porções de maconha, pesando cerca de dez gramas.

Na revista pessoal, também foram apreendidos R$ 25 em dinheiro trocado, quantia que, segundo a Polícia Militar, é compatível com a prática de venda de entorpecentes. Diante do flagrante, Vittor recebeu voz de prisão.

Enquanto deixavam o endereço, os policiais avistaram o segundo suspeito, Luan Nunes da Silva, no fim da rua. Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou se desfazer de uma embalagem de cigarros. Durante a averiguação, os militares encontraram no interior da embalagem oito porções de cocaína, totalizando aproximadamente seis gramas.

Os dois suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), juntamente com os entorpecentes e o dinheiro apreendidos. Após os procedimentos de praxe, ambos permaneceram à disposição da Justiça.