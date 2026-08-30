Colisão teria envolvido um veículo e duas motocicletas; informações oficiais sobre a dinâmica do acidente ainda são aguardadas

Motocicleta no local do acidente/Foto: ContilNet

Um grave acidente registrado na madrugada deste domingo (30) deixou, segundo informações preliminares, duas pessoas mortas e outras feridas nas proximidades do Ramal da Peruana, na região entre os municípios de Feijó e Tarauacá, no interior do Acre.

De acordo com informações ainda não confirmadas oficialmente, o acidente teria envolvido um veículo que colidiu na traseira de duas motocicletas. O acidente teria ocorrido durante a madrugada, já próximo ao amanhecer.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhada ao local para prestar atendimento às vítimas.

Também há uma suspeita, ainda não confirmada, de que o motorista do veículo poderia estar sob efeito de bebidas alcoólicas. A informação deverá ser esclarecida pelas autoridades responsáveis pela ocorrência.

Até o momento, não foram divulgadas oficialmente a identidade das vítimas, a quantidade exata de feridos ou as circunstâncias detalhadas da colisão.

A reportagem aguarda informações oficiais da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal para atualizar o caso.

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