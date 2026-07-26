Trio usa papelão para driblar câmeras e é preso em tentativa a banco

Papelão foi usado para bloquear câmeras/Foto: Reprodução

Uma tentativa de arrombamento a uma agência bancária terminou com três homens presos e um adolescente de 16 anos apreendido na noite de sábado (25), em Ivoti, no Rio Grande do Sul. O grupo tentou usar pedaços de papelão para dificultar a identificação pelas câmeras e esconder a movimentação no local.

Imagens do circuito interno mostram um dos envolvidos segurando uma caixa de papelão diante do rosto enquanto se movimentava dentro da agência. Outra estrutura foi montada na lateral do prédio para bloquear a visão de quem passava pela região.

A estratégia, porém, não impediu o acompanhamento policial. Durante o dia, investigadores perceberam que os suspeitos observavam a agência e passaram a monitorar a movimentação do grupo.

Por volta das 22h, quando os envolvidos se preparavam para entrar na sala do cofre, equipes da Polícia Civil e da Brigada Militar cercaram o imóvel. Os suspeitos ainda tentaram fugir, mas foram alcançados.

Veículos e ferramentas foram apreendidos

Durante a operação, os policiais recolheram dois automóveis, telefones celulares, luvas e discos de corte. Um dos veículos seria utilizado para apoiar a ação, enquanto o outro transportava ferramentas destinadas ao arrombamento.

Os três adultos deverão responder por tentativa de furto qualificado, associação criminosa e corrupção de menores. A Polícia Civil pediu que as prisões em flagrante sejam convertidas em preventivas. O adolescente foi encaminhado à delegacia de pronto atendimento de Novo Hamburgo.

A investigação também apura se o grupo participou de um ataque recente contra uma agência bancária em Sapiranga, na mesma região.

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Conteúdo Original / Fonte: Com informações Metrópoles