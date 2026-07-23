O Acre teve alta na taxa de mortes violentas em 2025, segundo dados do 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira (23). O estado passou de 20,3 para 21,6 mortes violentas por 100 mil habitantes entre 2024 e 2025.
O levantamento considera como mortes violentas os casos de homicídio doloso (quando há intenção de matar), feminicídio, latrocínio (roubo seguido de morte), lesão corporal seguida de morte e mortes provocadas por intervenção policial.
Além do crescimento nesse indicador, o anuário mostra que o Acre registrou taxa de 18,9 homicídios dolosos por 100 mil habitantes em 2025.
Os dados também reforçam que as regiões Norte e Nordeste continuam concentrando os maiores índices de violência do país. O estado com a maior taxa de mortes violentas foi o Amapá, que encerrou 2025 com 42,5 mortes por 100 mil habitantes.
Na sequência aparecem a Bahia, com taxa de 36,8, e o Ceará, com 34,7 mortes por 100 mil habitantes. O primeiro estado de outra região a aparecer entre os maiores índices é o Mato Grosso, na Região Centro-Oeste, ocupando a 11ª posição, com 22,9 mortes por 100 mil habitantes.
O Anuário Brasileiro de Segurança Pública é uma das principais publicações do país sobre violência e criminalidade e reúne informações enviadas pelos estados para acompanhar a evolução dos indicadores de segurança pública no Brasil.