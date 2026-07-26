Agentes impedem entrada de celulares arremessados em presídio no Acre

Celulares e acessórios foram apreendidos/Foto: Assessoria

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre – Iapen-AC e a Polícia Penal do Acre – PPAC informam que, na madrugada de domingo, 26, diversos aparelhos celulares e acessórios foram apreendidos após intervenção rápida de Policiais Penais de serviço na Unidade Penitenciária Evaristo de Moraes em Sena Madureira.

Um dos operadores da segurança percebeu dois suspeitos atravessando a BR-364. Em seguida, os indivíduos arremessaram um primeiro pacote que caiu próximo ao Bloco 2 do presídio. Um detento tentou recolher os eletrônicos, mas foi impedido pela ação imediata do Policial Penal.

Um segundo pacote foi lançado no pátio do estacionamento do presídio e também foi recolhido pela equipe.

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Foram apreendidos vários aparelhos celulares e acessórios dos equipamentos. Todo o material foi recolhido e encaminhado para os procedimentos legais cabíveis.

O relatório da ocorrência será formalizado e o detento que tentou pegar os celulares responderá administrativamente no âmbito da unidade prisional.

A ação reforça o compromisso contínuo do Iapen-AC e da Polícia Penal em garantir a paz, a ordem e a disciplina nas Unidades Prisionais do Estado, coibindo a entrada de materiais ilícitos.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria