Gaeco denuncia 13 investigados na Operação Alvorada no Acre

Denúncia foi apresentada pelo MP do Acre/Foto: Reprodução

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), ofereceu denúncia contra 13 pessoas investigadas no âmbito da Operação Alvorada, que apura a atuação de integrantes da organização criminosa Comando Vermelho nos municípios de Sena Madureira e Rio Branco.

A denúncia foi fundamentada em elementos obtidos durante as investigações, incluindo análises de dados extraídos de aparelhos celulares apreendidos. Segundo o MPAC, o conjunto probatório aponta a participação dos denunciados na estrutura da organização criminosa, com atuação em diferentes funções e níveis hierárquicos.

De acordo com as investigações, foram identificados indícios de envolvimento dos denunciados em atividades relacionadas ao tráfico de drogas, arrecadação de valores da facção, controle territorial e coordenação de integrantes no município de Sena Madureira.

Entre os denunciados estão integrantes que exerciam funções de liderança na organização criminosa, sendo um responsável pela coordenação de um bairro e outro como integrante do Conselho Rotativo, apontado como instância de direção da facção.

O MPAC também requer o reconhecimento das causas de aumento de pena previstas para o crime de organização criminosa, diante dos elementos reunidos durante a investigação que apontam o emprego de armas de fogo pela facção, a utilização de adolescentes em suas atividades e a manutenção de vínculos com outras organizações criminosas independentes.

Na denúncia, o MPAC requer a condenação dos acusados, além da fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelas infrações penais e da decretação da perda dos bens apreendidos em favor do Estado.

O MPAC também requereu a manutenção das prisões preventivas de parte dos denunciados. Conforme a instituição, os investigados apresentam elevada periculosidade concreta e atuariam em favor da organização criminosa no Acre, havendo risco à instrução criminal e à integridade física de testemunhas e vítimas em caso de soltura.

A Operação Alvorada integra as ações desenvolvidas pelo Gaeco para o enfrentamento das organizações criminosas com atuação no estado.