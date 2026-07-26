Corpo de adolescente é encontrado após buscas no Rio Tarauacá

Buscas terminaram na noite de sábado/Foto: Reprodução

Chegaram ao fim, na noite deste sábado (25), as buscas pelo adolescente Carlos Eduardo Silva de Oliveira, de 15 anos, desaparecido desde a tarde de sexta-feira (24) nas águas do Rio Tarauacá. O desfecho triste mobilizou equipes de resgate e emocionou a população do município.

Segundo relatos iniciais, o adolescente desapareceu após submergir em um trecho do rio situado nas proximidades do antigo porto da balsa, área bastante conhecida pelos moradores por ter sido, durante décadas, um dos principais pontos de travessia da cidade.

Logo após o ocorrido, o Corpo de Bombeiros Militar do Acre foi acionado e deu início às buscas. Devido à falta de visibilidade e aos riscos da operação durante a noite, os trabalhos precisaram ser interrompidos temporariamente, sendo retomados nas primeiras horas do sábado.

Após horas de procura, moradores encontraram o corpo do jovem nas proximidades do local onde ele havia desaparecido. O Instituto Médico Legal foi chamado para realizar a retirada do corpo e encaminhá-lo para os procedimentos legais.

O caso gerou grande repercussão em Tarauacá e deixa um sentimento de tristeza entre familiares, amigos e toda a comunidade. As autoridades responsáveis deverão investigar as circunstâncias do afogamento para esclarecer os detalhes da ocorrência.