Alto número de acidentes preocupa moradores no interior do Acre

Entre as reclamações pontuais está ainda a presença frequente de um caminhão estacionado na rua Maranhão

Comandante do 8ºBPM

O aumento no número de acidentes de trânsito em Sena Madureira tem gerado preocupação entre moradores e autoridades locais. Nas ruas da cidade, as principais reclamações estão relacionadas à imprudência de condutores, ao desrespeito à sinalização, à condução de veículos sob efeito de álcool e à falta ou deficiência de sinalização em alguns pontos.

Outro assunto que tem chamado a atenção dos moradores é a circulação de crianças e adolescentes em bicicletas elétricas. Segundo os relatos, muitos deles não possuem conhecimento adequado sobre as regras e a sinalização de trânsito, o que pode aumentar os riscos de acidentes.

Entre as reclamações pontuais está ainda a presença frequente de um caminhão estacionado na rua Maranhão, nas proximidades do supermercado São Felipe. De acordo com moradores, o veículo acaba prejudicando a visibilidade de quem trafega pelo local e pode aumentar o risco de colisões.

O comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar, capitão Fábio Diniz, destacou que as equipes vêm realizando ações de fiscalização e orientação no município, mas ressaltou que o comportamento dos próprios condutores continua sendo um dos principais fatores relacionados aos acidentes.

Segundo o comandante, mesmo com o trabalho realizado diariamente pelas forças de segurança, situações como excesso de velocidade, desrespeito ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e a entrega de veículos para pessoas que não possuem habilitação acabam contribuindo para a ocorrência de acidentes.

“Mesmo com todo o trabalho de fiscalização realizado pela nossa equipe, infelizmente o elemento humano ainda é responsável pela grande maioria dos acidentes. O excesso de velocidade, o desrespeito às normas do Código de Trânsito Brasileiro e a entrega de veículos para pessoas não habilitadas são algumas das situações que encontramos e que precisam ser combatidas com conscientização e responsabilidade por parte de todos”, destacou Fábio Diniz.

O comandante também ressaltou que o trabalho integrado entre a Polícia Militar e as demais autoridades contribuiu para a redução dos acidentes em 2025 e afirmou que as instituições seguem trabalhando para alcançar uma nova redução neste ano.

Fábio Diniz fez ainda um apelo aos condutores para que tenham mais atenção no trânsito e respeitem as leis, destacando a importância da direção defensiva como forma de prevenir acidentes e preservar vidas.

A orientação é para que motoristas e demais usuários das vias adotem uma postura mais responsável, respeitem os limites de velocidade, a sinalização e as regras de circulação, além de evitarem qualquer situação que possa colocar em risco a própria vida e a de outras pessoas.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet