23/09/2026
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Homem é flagrado com espingarda e cartuchos na BR-307

Flagrante ocorreu em trecho da rodovia em Cruzeiro do Sul

Por José Halif, ContilNet
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Homem é flagrado com espingarda e cartuchos na BR-307

Um homem foi flagrado transportando uma espingarda calibre 28 sem autorização legal de porte, além de sete cartuchos carregados e um facão, no km 184 da BR-307, em Cruzeiro do Sul.

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A abordagem foi realizada durante fiscalização na rodovia. Segundo as informações da ocorrência, o homem não apresentou autorização legal para portar a arma.

O envolvido, juntamente com a espingarda, os sete cartuchos e o facão, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

A ocorrência deverá ser investigada pelas autoridades competentes.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet
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