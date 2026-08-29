Bittar percorre Rio Branco em série de atos ao lado de lideranças políticas

Senador esteve acompanhado de Fábio Rueda, Chiquinho do Duda e outras lideranças políticas.

Marcio Bittar reúne apoiadores na Sobral e reforça alianças da chapa Avança Acre/ Foto: Ascom

O senador e candidato à reeleição Marcio Bittar (PL) cumpriu uma série de compromissos políticos nesta sexta-feira (28), em Rio Branco. A programação reuniu encontros com representantes do setor produtivo e participação em diferentes mobilizações políticas na capital.

Pela manhã, Bittar participou de uma reunião com representantes do setor madeireiro, realizada na sede da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa). Já ao longo da tarde e da noite, o senador participou de uma série de mobilizações políticas.

Entre as atividades esteve uma mobilização na região da Sobral, que reuniu mais de 2 mil pessoas, com caminhada, adesivaço e concentração de apoiadores. A atividade contou com a participação de Bittar e do candidato a deputado federal Fábio Rueda (União Brasil), além de outras lideranças políticas.

Ainda durante a agenda na capital, Bittar participou de uma carreata na região da Sobral ao lado de Chiquinho do Duda (PL), candidato a deputado estadual, em uma atividade de mobilização política.

À noite, o senador participou de um grande encontro político no Gran Reserva, em Rio Branco, ao lado do candidato a deputado estadual Adailton Cruz (PSB). O evento marcou mais uma atividade de mobilização das candidaturas que integram a chapa Avança Acre, encabeçada por Mailza Assis (PP), candidata ao governo do Estado, e Jéssica Sales (MDB), candidata a vice-governadora.

A agenda também incluiu um encontro com lideranças e apoiadores que reuniu Bittar, Ney Amorim (MDB) e Manuel Moraes (PP), em Rio Branco. Ao longo da programação, Bittar reforçou a importância da união entre as diferentes lideranças que compõem o projeto político para as eleições deste ano.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom