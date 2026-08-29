Investigador da Polícia Civil é preso após atropelar adolescente

Homem apresentava sinais de embriaguez, recusou o teste do bafômetro e tentou fugir do local

Condutor recusou teste do bafômetro, tentou fugir e portava uma arma calibre .40 no veículo/ Foto: Reprodução

O investigador aposentado da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), Luiz Fernando Santos de Farias, foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (27) após atropelar uma adolescente de 17 anos no bairro Ibes, em Vila Velha, na Grande Vitória. Segundo a Polícia Militar, o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez, recusou-se a realizar o teste do bafômetro e tentou fugir após a colisão.

O acidente ocorreu na Avenida Vitória Régia. A estudante retornava da escola de bicicleta na companhia de dois colegas e estava a poucos metros da unidade de ensino quando foi atingida pelo veículo.

Testemunhas informaram aos policiais que o carro trafegava em alta velocidade, invadiu a calçada e colidiu com a jovem, que foi arremessada contra o muro de uma residência. A vítima recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada ao Hospital São Lucas.

Acionada por moradores, a Polícia Militar localizou e abordou o veículo nas imediações. De acordo com os agentes que atenderam a ocorrência, o condutor desobedeceu à ordem de desembarque e tentou se afastar do local.

Os policiais relataram que Luiz Fernando apresentava fala arrastada, desorientação, dificuldade de equilíbrio e forte odor de álcool, além de escoriações no joelho e em um dos pés. Durante a abordagem, o homem justificou a conduta apenas afirmando ser policial civil.

Em revista no interior do automóvel, a equipe apreendeu uma pistola calibre .40 carregada com 12 munições.

Luiz Fernando foi conduzido para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde a Polícia Civil autuou o investigador aposentado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa.