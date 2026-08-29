Criminosos roubam carro com criança de 3 anos no banco de trás

Assalto ocorreu em Vicente de Carvalho no momento em que o pai buscava a filha na cuidadora

Menina foi encontrada dormindo no banco traseiro do veículo abandonado em comunidade/ Foto: Reprodução

Criminosos roubaram um automóvel que transportava uma menina de 3 anos no banco traseiro na noite de sexta-feira (28), no bairro de Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A Polícia Militar encontrou o veículo e resgatou a criança sem ferimentos pouco tempo após o crime.

O assalto ocorreu no momento em que o pai da garota retornava do trabalho para casa, após ter buscado a filha na residência da cuidadora. Segundo o relato do motorista, a abordagem dos assaltantes foi rápida, e ele foi obrigado a desembarcar do automóvel sem ter tempo de retirar a criança do assento traseiro.

Ao constatar que o veículo havia sido levado com a filha dentro, o pai foi para casa e passou a ligar para os telefones celulares que haviam permanecido no interior do carro.

A localização do automóvel ocorreu após moradores do Morro do Juramento, comunidade próxima ao local da abordagem, acionarem a Polícia Militar para relatar a presença de um veículo abandonado em uma das vias do morro.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais encontraram a menina dormindo no banco de trás, sem lesões. Durante a inspeção no interior do carro, um dos celulares deixados pela família tocou. O pai da criança, que estava na linha, foi atendido pelos agentes e informado de que a filha havia sido localizada e passava bem.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o pai agradeceu a atuação das equipes policiais envolvidas no resgate. “Os indivíduos me abordaram rapidamente e não deu tempo de pensar. Levaram nossa filha de 3 anos, mas, graças a Deus, a equipe conseguiu recuperar o bem mais precioso”, afirmou.

A ocorrência foi apresentada na Polícia Civil, que investiga a autoria do roubo e busca identificar os suspeitos envolvidos na ação.